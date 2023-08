Santi e Cellerini per gli Shoemakers: Nuovi Arrivi in Basket

Terzo nuovo arrivo in tre giorni, al Palacardelli, in casa Shoemakers Monsummano. Da Pistoia è arrivato in prestito Luca Santi, guardia classe 2006, che sarà impegnato sia nel campionato Under 19 Eccellenza Nazionale in maglia Pistoia Basket che nel campionato di C con i ciabattini. Santi, 186 cm, è cresciuto nelle giovanili del Pistoia Basket, con cui, nella stagione 2021-2022, ha giocato le Finali Nazionali, e nella stagione successiva ha militato nell’Under 17 Eccellenza, nell’Under 19 Eccellenza Nazionale e in C Silver, nella Libertas Montale. "Sono molto carico per questa nuova esperienza– ha dichiarato –sarà un campionato molto difficile e mi dovrò far trovare pronto fin da subito. L’obiettivo è quello di vincere più partite possibili e non vedo l’ora di cominciare la stagione". "Quando abbiamo visto Luca abbiamo visto dedizione al lavoro, voglia di imparare e voglia di emergere, nonché un mix di qualità cestistiche pronte a maturare– ha commentato il coach Davide Matteoni –Lavorare con giovani così per noi è un impegno e una sfida. Lo aspettiamo sul campo". "Con Luca completiamo un tris di giovani prospetti che abbiamo intenzione di far crescere con noi- ha concluso il presidente Stefano Gabrielli -Personalmente sono molto soddisfatto, sono tre ottimi ragazzi e con una gran voglia di mettersi in luce. Abbiamo iniziato un progetto che spero in futuro porti altri giovani interessanti a vestire i nostri colori. Ho spronato il nostro staff in questa direzione, vorremmo in futuro costruire una squadra che sia espressione di giovani della Provincia, sempre supportati da giocatori esperti. Ringrazio Pistoia Basket che ha concesso il prestito di Luca, significa che il lavoro svolto in questi anni sta dando i suoi frutti". Jacopo Cellerini, classe 2006, il terzo giovanissimo che va ad aggiungersi al roster dello Shoemakers Monsummano, arrivato in prestito dal Montecatini Basket Junior. Come già Riccardo Albelli, giocherà sia nel campionato Under 19 Gold in maglia Gema Montecatini, che in C con i ciabattini.