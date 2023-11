Salta un’altra seduta della Pistoiese. E il derby è rinviato a mercoledì

E sono due: la Pistoiese neppure ieri ha svolto regolarmente la seduta di allenamento. Martedì i giocatori dopo dieci minuti di corsetta al "Turchi" avevano abbandonato il campo per far ritorno a casa. Il club aveva giustificato dicendo che si trattava di un allenamento defaticante visto il possibile posticipo del derby. Ieri i giocatori si sono ritrovati alle 10 allo stadio "Melani" e dopo un’ora e mezzo in cui praticamente non hanno fatto niente se non una veloce uscita sul prato del "Melani" con lo staff, sono tornati negli spogliatoi per poi andarsene ognuno nelle proprie abitazioni. Due giorni in cui parlare di allenamenti risulta difficile, almeno non nel modo canonico del termine. Una situazione che risulta quanto meno anomala e che verosimilmente porta con sé qualche problematica legata ai pagamenti delle spettanze, tanto che a breve sarebbe atteso un incontro chiarificatore tra la società e la squadra. A rendere ancora più ingarbugliata la vicenda, o forse a sciogliere tutti i nodi, ci sono le dichiarazioni rilasciate dall’ex direttore sportivo arancione Gianni Rosati ospite della trasmissione "Scienziati nel pallone" di Riviera Oggi Web Tv. Rosati ha ribadito i motivi che lo hanno portato a dire addio alla Pistoiese, l’arrivo di Caponi e Trotta; ha chiarito il motivo dell’esonero di Manolo Manoni, "Non certo per i risultati, ma perché era legato a me"; infine ha parlato senza mezzi termini della squadra, "I giocatori? E’ normale che vogliano andare via. visto che la società è in ritardo con i pagamenti di diversi mesi".

Come andrà a finire la vicenda non è dato sapere anche perché da parte della società ad oggi non c’è stata nessuna dichiarazione in merito. E come se non bastasse, il caos si è sviluppato alle porte del derby contro il Prato, che dopo tante ipotesi ha finalmente trovato la sua collocazione. La partita si giocherà mercoledì 15 novembre alle 19.45 allo stadio "Lungobisenzio", così è stato deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri. Nel comunicato si legge che la capienza dello stadio sarà di duemila persone, di cui solo cento appartenenti alla tifoseria ospite. Una bella beffa per gli sportivi arancioni. "Alla riunione del Comitato provinciale di Prato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Prato Adriana Cogode, hanno partecipato il Sindaco di Prato, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il primo del Compartimento Polfer Toscana, il presidente del Prato, i rappresentanti territoriali delle Autolinee Toscane ed Comandante della Polizia Municipale di Prato – si legge nella nota diffusa dalla Pistoiese –. Considerate le operazioni di soccorso tecnico urgente e di assistenza alla popolazione tutt’ora in corso a seguito dell’emergenza alluvionale dello scorso 2 novembre, si è deciso di rinviare la partita fra Prato e Pistoiese, originariamente in programma domenica 12 novembre, al prossimo 15 novembre alle ore 19:45".

