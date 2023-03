Sale l’attesa per il ricorso relativo a Pistoiese-Forlì

Una storia infinita quella tra Pistoiese e Forlì, che però adesso sembra avviarsi alla conclusione, esattamente il 5 aprile quando in tale data il Collegio di Garanzia del Coni discuterà la questione ed emetterà un verdetto definitivo. Ricordiamo che la partita, giocata lo scorso 23 ottobre, è stata oggetto del ricorso da parte della Pistoiese in seguito all’espulsione per doppia ammonizione comminata ad Arcuri che però nel caso del primo cartellino giallo è stato oggetto di uno scambio di persona da parte del direttore di gara: il giocatore a commettere il fallo era stato Biagioni. La Pistoiese aveva presentato il ricorso e in primo grado il giudice sportivo aveva dato ragione alla società arancione mentre in secondo grado la Corte d’Appello sportiva aveva ribaltato la sentenza. Se il Collegio del Coni, adesso, dovesse capovolgere di nuovo la sentenza, la partita tra le due squadre andrebbe rigiocata. Questo il comunicato della Pistoiese. "In data 5 aprile 23 verrà discusso il riscorso afferente la partita Pistoiese–Forlì. Il Giudice sportivo aveva accolto il ricorso della Pistoiese a seguito dell’ammissione dell’errore tecnico da parte dell’arbitro. La Corte di Appello Sportiva aveva sovvertito la pronuncia del giudice di prime cure. Il Collegio di Garanzia è chiamato a pronunciarsi definitivamente". Intanto la squadra arancione si gode un weekend di riposo, complice la sosta del campionato.