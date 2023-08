Sale l’attesa per il Rally Città di Pistoia Due giorni di gara e sette prove speciali

Tracciate le linee del 44° Rally Città di Pistoia, l’ultimo atto della Coppa Rally di zona 6, in programma per il 30 settembre e il 1° ottobre, con previsto anche il Rally "storico" e la "All Stars" per le vetture di interesse storico-sportivo. Pistoia Corse, insieme all’Automobile Club Pistoia, che festeggia quest’anno i cento anni dalla sua fondazione, propone il classico appuntamento a coefficiente 1,5, quello che chiuderà la stagione ufficiale in Toscana. La gara chiuderà anche la terza stagione del Campionato Sociale Aci Pistoia "Memorial Roberto Misseri". Ma oltre alla competizione, Pistoia Corse e Aci Pistoia guardano alla gara come ideale complemento per l’immagine del territorio, per comunicare le sue particolarità, i suoi caratteri. Per questo si prevede la competizione in due giornate, da sfruttare per mostrare le bellezze paesaggistiche e architettoniche dell’area pistoiese. Del resto il sostegno che la gara ha costantemente trasmesso all’indotto economico del turismo rappresenta una sinergia vincente creata tra due settori che, se uniti, possono rappresentare un’opportunità di crescita per l’economia del territorio.

Sette prove speciali in totale, tre da disputarsi il sabato e quattro previste alla domenica, per un complessivo di distanza competitiva di 67 chilometri. La sostanza dell’edizione 2023 del Rally Città di Pistoia è questa, un percorso che rispettando la tradizione si presenterà in una veste "rinfrescata" ed anche con una prova inedita. La partenza è prevista dal centro città, da Piazza Gavinana dalle 17.30 di sabato e l’appuntamento con la bandiera a scacchi sarà l’indomani, dalle 16.15. La competizione sarà intervallata da tre riordinamenti, previsti a Lamporecchio, in piazza Duomo a Pistoia (quello notturno tra le due giornate) ed il terzo nella zona industriale di Sant’Agostino, dove sarà anche previsto il parco di assistenza. Direzione gara, segreteria e sala stampa confermate alla concessionaria Brandini in via Copernico, zona industriale. L’apertura delle iscrizioni è fissata per il 30 agosto, chiusura il 20 settembre a mezzanotte: si preannuncia un lotto di partecipanti vasto e agguerrito, con tanti pretendenti alla vittoria finale. Del resto l’edizione 2022, è passata alla storia per la prima vittoria straniera, quella del cileno Alberto Heller con una VolksWagen Polo R5.

Alessandro Benigni