Rugby Pistoia, avanti con fiducia "Annata formativa, miglioreremo"

"Una stagione che a prima vista può sembrare disastrosa, ma che in realtà è stata molto positiva. Era di fatto il nostro primo anno in ’Elite’ e la qualificazione al girone-promozione dovrà essere il primo obiettivo da raggiungere anche nella prossima annata". Mattia Evangelisti ha così commentato il rendimento del Rugby Pistoia, al termine della Serie C 202223 di rugby. Gli uomini di coach Lorenzo Vannini si sono piazzati ottavi nel girone 1 della fase interregionale del torneo, portando a casa 8 punti ed una sola vittoria in quattordici incontri. Ma si trattava del raggruppamento che ospitava le migliori formazioni di Toscana ed Umbria, al quale gli Orsi si erano qualificati con pieno merito e a suon di vittorie dopo un primo scorcio stagionale più che positivo. "Già il fatto di essere riusciti a qualificarci per giocarcela con le più forti deve rappresentare il trampolino di lancio per il futuro – ha commentato il rugbista, tornato a Chiesina Montalese la scorsa estate – fatta eccezione poi per le partite contro Arezzo e Gubbio, squadre oggettivamente di un’altra categoria, le altre sono state molto più equilibrate. Per noi è comunque stata un’esperienza molto positiva, sotto ogni punto di vista". Evangelisti è tornato a vestire la casacca del club che lo lanciò dopo un biennio trascorso a Prato, nei Cavalieri Union. Un periodo durante il quale ha avuto la possibilità di esordire in Serie A (nel 2020) mentre un infortunio gli ha impedito di dare il 100% durante la Serie A 202122. E il diretto interessato non sembra avere dubbi: il suo futuro sarà ancora con gli Orsi, in mezzo al campo. "Personalmente, mi vedo ancora in questa squadra: c’è un ’mix’ fra giovani e veterani che promette bene – ha concluso – vogliamo continuare a crescere. E nel prossimo campionato puntiamo a migliorare l’ultimo piazzamento".

Giovanni Fiorentino