Rosati dà la scossa alla Pistoiese "Addio serie C? Non è ancora detto"

La Pistoiese ci ha provato ma proprio nel finale ha dovuto dire addio alla promozione in serie C. Grande dunque la delusione, che si legge inequivocabilmente sul volto del direttore sportivo arancione Gianni Rosati.

Rosati, qual è il rammarico più grande?

"E’ andata male, ci lecchiamo le ferite e vedremo cosa fare. Ringrazio la città che ci è stata vicina, i tifosi che sono stati eccezionali, la squadra per l’impegno e la professionalità e la società che ha compiuto uno sforzo economico importante: per organico e gestione siamo stati quelli che hanno speso di più. Il rammarico più grande è sapere di essere i più forti e di essere arrivati secondi, però il calcio è un gioco dove ci sono tre risultati e non si può vincere sempre. La Giana è stata brava ma se vado a vedere i 14 rigori a favore contro i 3 dei nostri devo dire che è stata anche fortunata".

Qual è stata la svolta in negativo della stagione?

"La non ripetizione della partita contro il Forlì. Tutti ci aspettavamo di rigiocare quella partita e invece così non è stato e la decisione è arrivata proprio alla vigilia della gara contro il Corticella".

Siete già al lavoro per la prossima annata?

"Voglio fare un premessa. Non ho intenzione di ripetere l’errore dello scorso anno dove per la rabbia del torto subito ho seguito in ritardo il mercato lasciando fare ad altri. Abbiamo intenzione di guardare avanti e pensare al dopo, anche se farò di tutto per riuscire a fare subito la serie C".

Questo significa che la Pistoiese ha qualche speranza di giocare in serie C?

"Ci sono diverse situazioni in bilico vedi i casi di Pergolettese e Triestina o quelli di Siena e Sampdoria e se vogliono rimediare al torto che ci hanno fatto lo scorso anno diciamo che hanno la possibilità di farlo".

La Pistoiese, che sia la serie D o la serie C, con che squadra ripartirà?

"Sicuramente con i giovani: sette undicesimi li abbiamo e intorno a questi costruiremo il resto della rosa, questa è l’intenzione della società. Abbiamo lavorato molto sui giovani ed i risultati si sono visti e non mi riferisco solo a Di Biase ma anche a tutti gli altri che sono arrivati in prima squadra e hanno fatto molto bene".

La prima mossa di mercato sarà quella di riconfermare Luigi Consonni?

"Certamente, vogliamo continuare con lui indipendentemente dalla categoria perché parliamo di un tecnico bravo e preparato. Consentitemi di spendere due parole su Cascione visto che ne abbiamo parlato molto. Il suo unico errore è stato quello di essere ancora troppo giocatore di non capire che non è possibile pretendere che certi giocatori facessero ciò che faceva lui quando era in campo. E’ stato più un problema caratteriale che tecnico e mi auguro che questa esperienza gli serva per la sua carriera perché è un buon allenatore".

Maurizio Innocenti