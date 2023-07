Rivoluzione Amici Miei Una rosa rinnovata

"Una rosa profondamente rinnovata, rispetto a quella dello scorso anno. Obiettivi? Vogliamo disputare un campionato da zona playoff, pur consapevoli del fatto che la concorrenza sarà agguerrita". Parola di Lorenzo Mazzetti, presidente degli Amici Miei, che ha così presentato l’organico che prenderà parte al campionato di Prima Categoria 202324. E per Mazzetti, al pari dei soci Nicola Vezzani, Luca Felci e Matteo Antonini , sarà una sorta di "anno zero"; dopo il salto in Promozione maturato nel 2020 e la prima storica salvezza conquistata nel 2022, pochi mesi fa è arrivata una retrocessione imprevista (dopo un primo scorcio stagionale in cui il gruppo era arrivato sino alle prime posizioni). Tentare la risalita sarà compito del nuovo allenatore Dario Gentili, arrivato dalla Virtus Montale. Il direttore sportivo Andrea Cappelli gli ha messo a disposizione un "roster" rinnovato, nel quale spicca la conferma del portiere Alessandro Bacci (che quattro anni fa giocava in Serie B con l’Ascoli) Il suo secondo sarà una "new entry", Gabriele Giusti, i difensori Niccolò Bellini, Emanuele Baldi, Kevin Acoraro, Alessio Cola, Gianmarco Panconesi, Jacopo Pugliese e Manuel Frosini, i centrocampisti Tommaso Tempestini, Niccolò Benedetto, Andrea Agostiniani, Alessandro Cecchi, Leonardo Barozzi, Daniele Toccaceli, Antonio Marchio e gli attaccanti Michael Farci, Giampiero Stasi, Nicola Vannucci, Luca Betti e Alessandro Giuntoli. Di certo c’è che il prossimo campionato di Prima si prospetta particolarmente combattuto. Anche per la presenza del Quarrata guidato dall’aglianese Francesco Fabbri, che solo dodici mesi fa sfiorava l’Eccellenza. "Sarà un torneo equilibrato e difficile. Personalmente vedo Quarrata e C.F. 2001 fra le favorite – ha chiosato Mazzetti – resto però dell’idea che anche noi possiamo dire la nostra".