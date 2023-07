Ritiro in Umbria 26 luglio partenza Ritorno il 12 agosto

La Pistoiese inizierà ufficialmente la nuova stagione il 26 luglio, giorno fissato per la partenza per il ritiro della squadra in direzione Perugia. La struttura che ospiterà gli arancioni sarà il Grand Relais Laurenti che sorge nel cuore dell’Umbria, poco fuori le mura medievali del borgo di Marcellano, una frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in posizione collinare e panoramica. Il campo di allenamento, adiacente alla struttura alberghiera sarà il Campo Sportivo di Marcellano e Collesecco. Il ritiro si concluderà sabato 12 agosto. Adesso non rimane che sapere quali saranno i giocatori che partiranno per il ritiro agli ordini di Luigi Consonni. In settimana sono attesi annunci da questo punto di vista sia per quanto riguarda eventuali riconferme di giocatori della passata stagione e sia per conoscere i nuovi acquisti che arriveranno per vestire la maglia arancione.