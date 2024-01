Riscatto Gema. Vittoria scaccia-crisi. Crema senza scampo

GEMA MONTECATINI

77

LOGIMAN CREMA

71

MONTECATINI Savoldelli 16, Mazzantini 17, Passoni 12, Korsunov 3, Di Pizzo 9, Corgnati 11, Pirani 9, Dell’Anna; Mastrangelo, Angelucci, Benedetti e Soare ne. All. Del Re.

CREMA Oboe 9, Ballati xx, Ianuale 12, Stepanovic 17, Tsetseroukou 18, Ziviani 2, Carta 2, Nicoli 11, Facchi ne, Musig ne. All. Baldiraghi.

ARBITRI Pulina e Turello. PARZIALI 24-22, 40-40, 57-48.

Vittoria toccasana per la Gema Pallacanestro Montecatini, che si impone 77-71 contro la Logiman Crema, scaccia i venti di crisi e consolida il quarto posto. Partenza a razzo degli ospiti, che salgono 2-9. Tre triple consecutive degli uomini di Del Re rimescolano le carte in tavola, ma Crema resta a distanza di sicurezza nonostante il lavoro ai fianchi di Mazzantini e Savoldelli. Un 10-2 di parziale a cavallo fra primo e secondo quarto dà il primo vantaggio della gara a Gema, con Corgnati che impatta bene. I 5 punti consecutivi di Nicoli sanciscono il nuovo sorpasso ospite, ma a Crema non basta nemmeno il gioco da quattro di Nicoli per chiudere avanti: Gema con pazienza ricuce il gap e alla pausa lunga si arriva sul 40-40. I locali si prendono due possessi di vantaggio con la schiacciata di Passoni ad inizio ripresa, Pirani e Mazzantini sono il carburante che spinge Gema verso il primo vantaggio in doppia cifra della partita. Il resto lo fa la difesa termale, che nel terzo quarto tiene a soli 8 punti segnati l’attacco rosanero. Crema però approccia meglio il quarto quarto e si porta a -4 (57-53), Gema reagisce con un break di 6-0 che la riporta a +10, ma il gioco da tre punti di Ianuale riapre tutto a 3’30’’ dalla fine. Corgnati segna un canestro fondamentale ma non è finita, perché Stepanovic infila la tripla del 73-70 e trasforma gli ultimi 90 secondi in una corrida. Gema però resta lucida, serra le maglie in difesa e con il canestro sul gong di Savoldelli ribalta anche la differenza canestri.

Filippo Palazzoni