Rinnovo biennale per il leader Davì Colonna del gruppo

La sua permanenza in arancione era ormai cosa nota, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Guido Davì vestirà ancora i colori della Pistoiese. Con una nota ufficiale diffusa dal club, l’Olandesina ha confermato il rinnovo biennale del centrale difensivo siciliano, che l’anno scorso ha aumentato esponenzialmente il proprio rendimento dopo lo spostamento a centrale della retroguardia attuato dal tecnico Consonni. "Un giocatore che ha dimostrato grande esperienza – si legge nella nota del club –: cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha debuttato in Serie C con la Juve Stabia, società con la quale in due occasioni ha calcato anche i campi di Serie B. Nella passata stagione è stato un innesto fondamentale per la squadra di Consonni, dimostrando spirito di adattamento, voglia di vincere, ma soprattutto attaccamento alla maglia. Con questa firma – conclude la Pistoiese – ha dimostrato di credere ancora una volta nel progetto della società".