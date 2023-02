Riflettori sul primo della classe E sullo "Spedalino" in trasferta

Dare il 110%, a prescindere dall’obiettivo: Prima e Seconda Categoria, pronta a prendere il via domani alle 15. La corsa dell’Intercomunale Monsummano primo della classe ripartirà dalle mura amiche: la truppa Matteoni aspetta lo Staffoli, per allungare. Candeglia e Chiazzano sognano di avvicinarsi ai playoff, ma dovranno battere rispettivamente la Virtus Montale e lo Spedalino Le Querci. Il Giovani Via Nova non potrà fallire il "match point" esterno con il fanalino di coda Acciaiolo per tenersi alla larga della zona playout, mentre il Pescia è atteso da un match interno tutt’altro che agevole con il Forcoli. Nel girone F di Seconda, l’attenzione è tutta per il "big match": l’Atletico Casini Spedalino (secondo) giocherà a Prato contro la capolista CSL Prato Social Club. Mirano a risalire anche San Niccolò e Montal-bano Cecina, che ospiteranno rispettivamente l’Olimpia Quarrata e il Chiesina Uzzanese. A completare il quadro, Cintolese-Prato Nord, Vinci-Montagna Pistoiese e Montale Pol.90 Antares-Chiesanuova.

Giovanni Fiorentino