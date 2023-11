"Reggio Emilia travolge Varese: Brienza ammette i demeriti"

"Sapevamo che Reggio Emilia avrebbe giocato con aggressività e pressando per quaranta minuti – dice Niocola Brienza – e fino a che le percentuali ci hanno sorretto nel primo tempo siamo stati in scia, appena siamo calati sia come percentuali ma soprattutto con l’attenzione, mi riferisco ai primi cinque minuti del terzo quarto, si è creato il break e poi non c’è stato modo di recuperarlo. Tanti meriti a Reggio Emilia ma ci sono anche demeriti nostri e dobbiamo ripartire allenandoci visto che sono due settimane che non lo facciamo ed è arrivato il momento di rimettere qualche pezzo anche in allenamento per essere pronti a fare le partite". Già, non va dimenticato che i biancorossi in questa settimana non si sono mai allenati: ecco il dazio. "La mia non era pretattica o piangina dire che avevamo fatto una settimana veramente brutta che si somma a quella precedente dove anche li avevamo avuto tanti problemi – spiega Brienza – Siamo una squadra che si deve allenare, non siamo più forti degli altri e se non ci alleniamo facciamo fatica. Speriamo di essere più fortunati e di fare una settimana migliore che non significa vincere contro Sassari ma essere nelle condizioni di poter competere come si deve". Di positivo c’è che le squadre dietro continuano a perdere. "Se iniziamo a guardare gli altri risultati oggi diventiamo pazzi – afferma Brienza – è chiaro che sono più contento se quelle che stanno dietro perdono ma oggi è sempre più importante pensare a noi, a crescere e provare ad essere competitivi in tutte le partite. Oggi lo siamo stati grazie alle alte percentuali nel primo tempo nel momento in cui sono calate siamo stati travolti dall’energia di Reggio Emilia e non siamo stati in grado di mettere la giusta resistenza sia fisica che tecnica per cui è un bell’insegnamento, ci hanno fatto vedere che dobbiamo alzare il livello e da martedì spero di riuscire a rendere gli allenamenti qualitativamente buoni per provare anche noi ad avvicinarci a questo livello".

Maurizio Innocenti