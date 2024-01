Qui Pistoiese. L’amarezza di Parigi: "Mai stati pericolosi»

Una partita indirizzata nel primo tempo con il doppio vantaggio dell’Aglianese e con la Pistoiese che non è stata capace di reagire. "Una partita condizionata dai due episodi nel primo tempo – afferma Gabriele Parigi – nonostante fino a quel momento non avessimo fatto male, anzi dire che per tutto il primo tempo non abbiamo fatto male. Nella ripresa abbiamo provato a recuperare giocando con due punti ma non siamo mai stati incisivi, mai pericolosi in avanti". Un’analisi lucida e sincera quella di Parigi com’è nel suo modo di fare, il tecnico arancione non si nasconde dietro ad un dito e non cerca alibi. "Abbiamo fatto poca densità in area – prosegue Parigi – anche se non era facile perché l’Aglianese ha due centrali molto forti e nel secondo tempo si è abbassata ma noi le abbiamo reso la vita facile". La Pistoiese attuale è una squadra che ancora è in cerca di una fisionomia e non potrebbe essere altrimenti visto che i giocatori sono arrivati da ultimo e alla spicciolata e in una situazione simile diventa difficile riuscire a creare un gruppo unito e solido è un’impresa ardua. "Sinceramente l’atteggiamento della squadra mi è piaciuto – afferma Parigi – e la squadra vale di più rispetto ai punti che ha in classifica. Come ho detto nel primo tempo non abbiamo fatto male, siamo stati propositivi e convinti di poter fare bene".

Il problema è che è arrivata un’altra sconfitta e adesso diventa sempre più difficile riuscire a conquistare la salvezza diretta almeno che non avvenga una decisa inversione di marcia. "L’obiettivo rimane sempre lo stesso – dice Parigi – il calendario è stato difficile e in qualche modo certi risultati potevano essere prevedibili, sappiamo che non è facile ma ci dobbiamo provare fino in fondo. Al momento il mio compito è quello di tenere unito il gruppo perché le sconfitte non aiutano sia per la classifica che per il morale".

Maurizio Innocenti