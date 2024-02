Qui Fabo. Una vittoria per coach Barsotti. Giorni duri per la morte del cugino

Non è stata una settimana come le altre per coach Federico Barsotti. Alla sirena finale che sancisce il successo per 73-87 della sua Fabo Herons Montecatini in casa dei Fiorenzuola Bees l’allenatore rossoblù alza istintivamente gli occhi al cielo. La dedica è scontata: la vittoria è tutta per il cugino Luca Barsotti, 53enne cuoco di Monsummano tragicamente scomparso giovedì scorso: "Sono stati giorni molto complicati, i giocatori sono stati bravissimi e ancora più bravi sono stati i miei assistenti durante la settimana a dare continuità al programma di lavoro – racconta Barsotti –. Io sinceramente ho fatto quello che ho potuto, cercando di condurre gli ultimi allenamenti di rifinitura e il match al meglio delle mie possibilità, ma è stata dura". Nonostante tutto i giocatori termali sono riusciti a regalare un sorriso al proprio condottiero, vincendo una partita temutissima e di vitale importanza per continuare la marcia in vetta al Girone A di Serie B Nazionale.

"Alleno un gruppo di ragazzi straordinari, dal punto di vista umano prima che tecnico: sapevo che si sarebbero buttati nel fuoco piuttosto che perdere questa partita e l’hanno dimostrato fornendo una prestazione di spessore – commenta il tecnico montecatinese – Non abbiamo iniziato benissimo, difensivamente abbiamo faticato a prendere le misure a Fiorenzuola ma sono soddisfatto perché la squadra ha saputo rimediare ai propri errori ed è cresciuta nell’arco della partita. Abbiamo segnato 87 punti in trasferta con la nostra peggior prestazione stagionale al tiro dalla lunga distanza, segno che nonostante i tanti tiri sbagliati abbiamo continuato a cercarci in attacco e a trovare soluzioni sempre diverse". L’unico passaggio a vuoto in un secondo tempo praticamente perfetto è stato nel quarto periodo, quando i padroni di casa sono riusciti a tornare a -4 grazie ad un parziale di 9-1 propiziato da Venturoli: "Abbiamo sbagliato a non spendere alcuni falli durante la transizione per spezzare il loro ritmo e con i giocatori di talento che ha Fiorenzuola ci ha subito puniti. D’altra parte il livello del campionato è altissimo e non puoi mai permetterti momenti di distrazione – analizza Barsotti – Siamo stati però bravissimi a reagire subito con un contro-break di 5-0 che psicologicamente ha tagliato le gambe ai nostri avversari".

Filippo Palazzoni