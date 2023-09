Qui Dilettanti Pronti, partenza, via. Prima e Seconda: ecco tutte le sfide

Praticamente tutte le formazioni di Prima e Seconda Categoria hanno già avuto il rispettivo "battesimo del fuoco" in Coppa Toscana, nelle ultime due settimane. C’è chi ha già passato il turno e chi deve ancora attendere l’ultima partita del mini-triangolare, prima di esultare. La coppa passa però in secondo piano, in questo momento: alle 15.30 di domani prenderà il via la prima giornata di entrambi i campionati, con tutte le partite programmate che si svolgeranno in contemporanea. E le società di Pistoia e provincia vogliono ben figurare sin dall’inizio. Iniziando dal girone C di Prima Categoria, dove le due potenziali "regine" sono chiamate ad affermare da subito la propria supremazia. Gli Amici Miei del nuovo mister Dario Gentili hanno debuttato in coppa con una vittoria e vogliono ripetersi anche fra le mura amiche in campionato, confrontandosi con il Ginestra Fiorentina. Discorso simile per l’altra favorita del raggruppamento, ovvero il Quarrata: gli uomini di Francesco Fabbri saranno di scena in trasferta contro il Barberino Tavarnelle e dopo il 2-2 esterno in coppa con lo Jolo cercano la prima gioia stagionale.

Ricco anche il programma del girone A. Tanto più che ci sono ancora due squadre che potrebbero fare strada anche in coppa: da un lato il Giovani Via Nova, che giocherà a Porcari contro l’Academy. Dall’altro il Tempio Chiazzano che sarà impegnato a Borgo a Mozzano contro il Corsagna. C’è poi il "nuovo" C.Q.S. Pistoia di coach Borrelli, che inizierà la sua avventura nel torneo in Versilia (dove affronterà il Forte dei Marmi). Senza dimenticare il Pescia, che attenderà il Marginone 2000.

Tanti gli incroci intra-provinciali che aprono invece il girone E di Seconda Categoria: Pistoia Nord – Virtus Montale, San Niccolò – Olimpia Quarrata, Montagna Pistoiese – San Felice. C’è poi curiosità attorno al Borgo a Buggiano tornato in Seconda dopo un anno di purgatorio: il club ha rinnovato la fiducia ai principali protagonisti della scorsa trionfale stagione di Terza e ciò potrebbe potenzialmente bastare per ben figurare anche al piano successivo (seguendo la scia del Pistoia Nord 202223, ad esempio). Dovrà dimostrarlo esordendo in casa con il Prato Nord, in una delle numerose sfide sull’asse Pistoia – Prato. Idem dicesi per l’Atletico Casini Spedalino, rivelazione dello scorso campionato (chiuso con il raggiungimento dei playoff) che tenterà di sfruttare il fattore-campo per prevalere su La Querce. La "matricola" Cintolese andrà a Prato per misurarsi con un Chiesanuova apparso ancora in fase di rodaggio. E il Montale Pol.90 Antares proverà a riscattare la precoce eliminazione dalla coppa a spese della Galcianese. Le premesse ci sono tutte: il conto alla rovescia può partire.

Giovanni Fiorentino