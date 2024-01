Qui Aglianese. La gioia di Baiano: "Che primo tempo»

Comprensibile soddisfazione da parte dell’allenatore dell’Aglianese Francesco Baiano che mette a segno la sua prima vittoria in un derby con la Pistoiese, dopo che l’anno scorso aveva ottenuto un pareggio e una sconfitta. "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene – dice Baiano – e nel secondo tempo abbiamo cercato di contenere la Pistoiese che doveva recuperare. Nella ripresa non siamo stati bravissimi nelle ripartenze ma penso che abbiamo approcciato in modo corretto la partita". Baiano ha affrontato la Pistoiese con molto rispetto, aspettandosi un impegno difficile. "Sapevamo che non era una partita semplice – afferma il mister neroverde - perché avevo visto la Pistoiese fare un’ottima partita contro il San Marino e anche con il Ravenna pur avendo perso 3-0. Abbiamo affrontato la partita a viso aperto e abbiamo vinto. Nel secondo tempo loro dovevano recuperare e quindi hanno messo più attaccanti, ma noi abbiamo retto bene e non abbiamo mai rischiato grandi cose, quindi anche se nella ripresa non ci siamo espressi come nella prima frazione della gara sono comunque contento perché oggi contava solo una cosa, cioè il risultato".

L’Aglianese ha centrato la terza vittoria consecutiva, un filotto che in questa stagione non era mai riuscita a realizzare. La classifica ne ha tratto un immediato giovamento perché i neroverdi sono saliti al settimo posto, a quattro punti dalla sesta piazza e a 6 punti dalla zona playoff mentre alla fine del girone di andata si trovava ai margini della zona playout. Uno dei motivi di maggiore ottimismo per l’Aglianese sono i gol degli attaccanti, nella domenica precedente Della Pietra e con la Pistoiese Mascari che si è procurato e ha trasformato il rigore dello 0-2. "Sono contento per loro – dice Baiano – perché coi loro gol hanno portato risultati importanti, spero che questi due nuovi arrivi continuino così".

Giacomo Bini