Quarrata: Tiberti e 4 conferme in Piazza - BASKET

Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata fa sul serio e cala l’asso: Amedeo Tiberti, ala di 196 centimetri per 94 kg, classe 2000 originario di Torino. Cresciuto nel settore giovanile del PMS eCampus Piemonte, Tiberti si è messo in evidenza alle Finali Nazionali del 2019, in occasione delle quali è risultato il miglior realizzatore. È stato protagonista al Cus Moncalieri in serie C Gold e per 6 mesi negli Stati Uniti. Ha debuttato in B nel 201920 con la maglia di Faenza, per poi concludere l’annata a Montecatini, ove si è allenato con coach Alberto Tonfoni. Il neo biancoblu vanta esperienze anche all’Abet Basket Bra, al Corona Piadena, al Langhe e Roero e alla Viola Reggio Calabria. "È un giocatore fortemente voluto da Tonfoni – svela il diesse Marco Nannini –, un ragazzo che fa dell’agonismo la qualità migliore. Nonostante la giovane età, vanta già una buona esperienza". "È un ragazzo che conosco bene, un vero agonista, in grado di fare ottimamente quelle cose che non si insegnano – lo tratteggia Tonfoni –. Ha sempre il giusto atteggiamento in campo: ci mette passione, divertimento e attenzione. Può ricoprire i ruoli dal 3 al 5".

A Tiberti (e Antonini) si aggiunge un bel poker di conferme: trattasi di Mirko Agnoloni, Francesco Falaschi, Vladyslav Mustiatsa e Federico Regoli. Dopo due stagioni contraddistinte dagli infortuni, Agnoloni ha una gran voglia di riprendersi quello che la sfortuna gli ha tolto. "Abbiamo inteso dare ancora fiducia ad Agnoloni, un ragazzo che sin qui è stato sfortunatissimo". Nell’ultima stagione, Falaschi ha ricoperto i panni di capitano. "Si tratta di un’altra conferma molto importante per la squadra e l’ambiente". Nel torneo di C Gold, l’ala ucraina Mustiatsa ha viaggiato a oltre 15 punti di media a partita, con un massimo di 35. "È un prospetto notevole, essendo un classe 2002: ci crediamo tantissimo". Federico Regoli, infine, è stato fra i giocatori biancoblu più continui in C Gold. "Un vero e proprio colpo di mercato", conclude il diesse mobiliero.

Gianluca Barni