Quarrata retrocesso in Prima Rischiano Lampo e Amici Miei: si deciderà tutto domenica

L’attenzione era tutta per il "big match" del girone A fra Larcianese e Montecatini. Ma la penultima giornata di Promozione ha comunque regalato altre sorprese, nel bene e nel male. Iniziando dalle lacrime del Quarrata nel girone B, passato nel giro di una stagione dal mancare di un soffio la promozione in Eccellenza a retrocedere in Prima Categoria. A condannare gli uomini di uomini di Riccardo Agostiniani con una giornata d’anticipo è stata la sconfitta esterna per 3-2 maturata contro il Luco. Sarebbe bastato un punto per continuare a sperare, invece il meccanismo della "forbice" non ha lasciato scampo: nonostante la contemporaneamente sconfitta della Rignanese, il margine fra i fiorentini e i quarratini è rimasto di otto lunghezze, decretando la retrocessione. Nell’altro raggruppamento, si decide tutto nell’ultima giornata. La Lampo di Minichilli ha strappato in trasferta un punto ad un Casalguidi ormai salvo da tempo, appaiando così in graduatoria l’Amici Miei di Pellegrini giustiziato dalla Meridien (1-0, gol di Vitiello). Nella migliore delle ipotesi, entrambe le compagni si giocheranno la permanenza in categoria ai playout ma l’obiettivo primario sarà quello di chiudere con un successo. Anche perchè, in caso di un altro stop e dell’eventuale vittoria del Viaccia, si attiverebbe la forbice con la conseguente retrocessione diretta in Prima. E sotto questo aspetto è forse la Lampo a partire con un lieve vantaggio, visto che ospiterà il Capezzano Pianore già retrocesso. Un avversario più morbido rispetto a quello degli aglianesi, che attendono la Larcianese. Si prospetta quindi un finale "thrilling": guai a cali di tensione.