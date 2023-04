Quarrata pronta per i playoff Bottegone vuol fare la storia

Sorridono Blu Volley Quarrata e Progetto Volley Bottegone, a mezza bocca il Volley Aglianese, piange la Zona Mazzoni. L’ultimo fine settimana pallavolistico ha visto in C femminile le vittorie di Quarrata (netto 3-0, 13, 22, 11, al Montelupo) e Agliana (3-2; 21-25, 25-15, 19-21, 25-21, 15-8) a Prato; in D femminile di Bottegone con Borgo San Lorenzo (3-1; 19-25, 25-10, 25-21, 25-20). È andata invece al tappeto la Zona Mazzoni: 3-1, 25-16, 22-25, 25-18, 25-19, a Livorno col Borgo Rosso. Il Blu Volley di Torracchi, che ha terminato la stagione regolare al primo posto con 62 punti, esordirà ai playoff (prima fase con le altre due vincenti dei gironi di C, Carpe Diem e Vp Volley) sabato 15 aprile a Firenze contro il Carpe Diem. Agliana chiude la stagione con un buon sesto posto finale. Bottegone, invece, riposerà nel primo turno dei playoff delle prime; giocherà domenica 23 aprile in casa con la perdente del confronto tra Colle Val d’Elsa e Massa. "Questi playoff al primo anno di serie D rappresentano una grossa soddisfazione – afferma il diesse di Bottegone, Luigi Speciale –: il giusto premio per i sacrifici fatti dalla squadra e dalla società. Partiti con l’obiettivo di una tranquilla salvezza, ci ritroviamo a giocarci la promozione in C: che per me sarebbe il coronamento di un sogno".

G.B.