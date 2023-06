Quarrata per la continuità La ripartenza con Tonfoni

Alberto Tonfoni sarà ancora l’allenatore del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata. La dirigenza mobiliera ha annunciato il rinnovo del contratto del tecnico, che la stagione scorsa ha portato la squadra alla finale dei playoff di serie C Gold, persa 3-1 contro la Virtus Siena. La bontà del lavoro del coach e la condivisione di intenti con la dirigenza hanno portato a una permanenza che rende soddisfatte entrambe le parti, già al lavoro in vista della stagione ventura. "C’è grande soddisfazione per la permanenza di Alberto, con il quale un anno fa abbiamo dato vita a un progetto duraturo nel tempo e volto ad un miglioramento costante – le parole del direttore sportivo quarratino, Marco Nannini –. Siamo rimasti davvero contenti dell’annata sportiva, nella quale il gruppo si è reso protagonista. Adesso stiamo aspettando di capire cosa succederà a livello di categoria in cui militeremo, ma a prescindere dal ripescaggio o meno in B interregionale, la certezza è che andremo ad allestire un roster competitivo". Entusiasta Tonfoni. "Sono molto carico: non vedo l’ora di ripartire. Nell’attesa di capire cosa ci riserverà il futuro, negli occhi mi rimangono i tanti tifosi presenti sugli spalti del PalaMelo. Un palazzetto caloroso e rumoroso da cui dobbiamo ripartire".

Gianluca Barni