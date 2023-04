Quarrata per il riscatto Agliana per la continuità

Tra oggi e domani andrà in scena il 13° turno di ritorno della stagione regolare del torneo di serie C Gold: questa sera, dalle 20.30 a Lucca, sfida tra il Basketball Club e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, ovvero fra la decima forza della classifica con 22 punti e la nona a 28; domani pomeriggio, dalle 18 al Pala Capitini di Agliana, incontro fra l’Endiasfalti Agliana e lo Spezia Basket Club, rispettivamente ottava e seconda della classe. Riposa, invece, il campionato di serie C Silver. In casa mobiliera c’è qualche dubbio sul recupero di capitan Francesco Falaschi dopo il recente infortunio. Nell’entourage aglianese, coach Tommaso Mannelli chiede continuità dopo la splendida vittoria di Siena.