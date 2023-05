Quarrata e Bottegone vincenti Sogno-promozione ancora vivo

Ancora in corsa. Blu Volley Quarrata e Progetto Volley Bottegone restano protagoniste dei playoff di serie C e D battendo tra le mura amiche rispettivamente 3-0 (15, 19, 14 i parziali) il Giotti Victoria Volley di Barberino Val d’Elsa e 3-1 (25-17, 25-17, 18-25, 25-21) lo Jenco Volley School Viareggio. Nella classifica della terza e ultima fase dei playoff di C femminile, il Dream Volley Pisa è al comando con 8 punti, dinnanzi alla Pallavolo Cascina 4, Blu Volley Quarrata e Carpe Diem Firenze 3, Giotti 0 (le prime due hanno disputato una partita in più). Nella graduatoria della terza e ultima fase dei playoff di D femminile, Follonica è in testa con 7, Valdarninsieme e Bottegone seguono a 4, Valdelsa Larghi e Viareggio chiudono rispettivamente con 3 e 0 punti (le prime due hanno giocato una gara in più).

"Partita senza storia – fanno sapere da casa quarratina –, con coach Davide Torracchi che ha rischiato il libero Asia Ermini, sebbene non fosse del tutto ristabilita. Ma era troppo importante conquistare i 3 punti. È stata schierata anche Giulia Lelli, la migliore in campo, al posto di Pistolesi. Ora andremo a giocarcela in casa del Dream Volley con maggior fiducia: se vogliamo salire in B2 dobbiamo vincere, per cui…". "Gara bruttina: la posta in palio era fondamentale, se avessimo perso saremmo stati fuori. Di positivo c’è stata la reazione ai momenti di difficoltà. Tanta gente a vederci e ora ci misureremo con la prima della classe, Follonica", asserisce il diesse Luigi Speciale. "Quando l’incontro pareva finito, lo Jenco ha reagito con orgoglio e se fossimo andati sul 2-2 avremmo dovuto abbandonare i sogni di gloria – afferma Athos Querci –. A quel punto, nel quarto set, la squadra è stata molto brava, giocando bene: ha vinto e convinto".

Gianluca Barni