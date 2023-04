Quarrata e Agliana l’incrocio è vicino

Tra le probabili prossime sfide playoff Agliana – Quarrata, un guastafeste: Lucca. Decimo in classifica con 24 punti, potrebbe impedire agli appassionati pistoiesi di palla a spicchi di gustarsi l’incrocio fra l’Endiasfalti, al momento ottava con 30 punti, e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, nono a 28. Questo quando mancano due turni di regular season alla fine del campionato di serie C Gold, con 4 punti in palio. Quarrata se la vedrà domenica con la Synergy Valdarno penultima, dalle 18 al PalaMelo (Lucca giocherà a Siena sponda-Costone, mentre Agliana stasera dalle 21.15 cerca l’impresa a Firenze con l’Olimpia Legnaia seconda). Nell’ultimo turno della stagione regolare, derby tra Agliana e Quarrata e Lucca con la "Cenerentola" Don Bosco Livorno. Ergo, Quarrata non può più sbagliare: a parità di punti, Lucca scavalcherebbe i mobilieri in graduatoria. In serie C Silver, la Libertas Montale giocherà oggi dalle 18.30 a Pontedera.

Gianluca Barni