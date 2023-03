Quarrata, c’è Siena Montale va a Livorno

In campo tra oggi e domani. Alle 18.15 a Livorno, la Libertas Montale sfiderà l’Unione Sportiva Livorno per la settima giornata di ritorno del campionato di serie C Silver: terz’ultimo posto della graduatoria a 8 per Montale, quarto con 30 per i labronici. Domani, per l’ottavo turno di ritorno del torneo di serie C Gold, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata riceverà la visita del Costone Siena (dalle 18 al PalaMelo della città del mobile), mentre l’Endiasfalti Agliana quella della Pallacanestro Valdisieve, dalle 18.30 al Pala Capitini di Agliana. Nona posizione della classifica con 22 punti per Quarrata, tredicesima a quota 16 per Costone; ottava piazza a 22 per Agliana, terz’ultima a 12 per Valdisieve. "La partita è molto importante perché dobbiamo cancellare la recente prova casalinga con Lucca – ammette il coach aglianese Tommaso Mannelli –. Ma veniamo da una settimana nella quale si sono visti aspetti positivi".