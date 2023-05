Quale futuro per la Pistoiese? "Non so se la proprietà resta"

La stagione è finita e la Pistoiese potrebbe (anzi, dovrebbe) iniziare a programmare la prossima, invece in casa arancione è tutto fermo. E dire che il direttore sportivo Gianni Rosati sarebbe anche pronto a muoversi ma per farlo deve avere il mandato della società che al momento non è arrivato. Ieri avrebbe dovuto esserci un incontro in tal senso, tuttavia la proprietà lo ha rimandato al fine settimana e intanto non si hanno più notizie del patron tedesco Stefan Lehmann ormai da diverso tempo. "Devo lavorare sul certo – dice Rosati – solo quando avrò un confronto e un via libera da parte della società potrò iniziare". La prima mossa riguarderebbe l’allenatore e, come noto, la volontà di Rosati di riconfermare Luigi Consonni è forte; ma molto dipenderà dai piani futuri e, di conseguenza, dagli orientamenti del tecnico. "Se Consonni vuole rimanere per me è confermato – afferma in modo netto – l’ho portato io a Pistoia quindi non ci sarebbero problemi. Dipenderà dalle sue richieste e dalle sue aspettative, ma sarà la prima mossa qualora la società abbia intenzione di restare e di riprovare il grande salto".

Insomma, l’interrogativo sui piani futuri dell’attuale proprietà c’è. "Spero e penso che ci saranno, ma non sono nella loro testa – ammette –. L’amarezza di non aver vinto porta a fare scelte diverse, non tutti abbiamo la stessa esperienza, la stessa pazienza, la stessa visione. Mi dispiacerebbe se non ci fosse un prosieguo o la volontà di non allestire una squadra competitiva". A quanto pare non sembra essere sicuro che l’attuale proprietà rimanga alla guida della Pistoiese o almeno ad oggi questa volontà non è stata confermata o espressamente dichiarata. E se Lehmann decidesse di non rimanere, c’è qualcuno pronto a rilevare la società? "E’ una domanda alla quale non c’è risposta almeno ad oggi – afferma con tranquillità Rosati –, ma so che noi abbiamo due grossi vantaggi. Il primo è avere uno sponsor come Vannino Vannucci, che non ha nessun’altra società, il secondo è la plusvalenza di Di Biase presentata in Federazione. Debiti grossi non ci sono, diciamo quelli che hanno tutte le squadre a fine campionato, niente di irreparabile".

Nell’incontro con la società si parlerà anche di budget che alla fine di tutto è la discriminante principale. "Dovremo per forza parlare di budget – spiega Rosati – quest’anno si è detto che siamo andati oltre ma abbiamo speso quanto il Carpi, il Ravenna, il Forlì e la stessa Giana Erminio, con la differenza che noi abbiamo ceduto un giocatore e gli altri no. L’intenzione è quella di spendere meno e incassare di più e per raggiungere lo scopo occorre un gruppo che sia formato da un mix di giocatori esperti che aiutano a vincere e di giovani che portano incassi. Anche tenendo conto degli obblighi di quote – conclude –, trovare ogni anno un Di Biase non è facile". Ci sarà tempo per parlarne, ma ora le preoccupazioni sono altre.

Maurizio Innocenti