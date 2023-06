Pure a Casalguidi è tempo di festa Domani via a mostra e docu-film

"Festeggiare i cento anni del club da presidente sarà un’emozione ulteriore, per me. Un onore ed un onere al tempo stesso". E’ il pensiero di Tiziana Schifano, prima donna a sedere sulla poltrona presidenziale nel corso della storia ormai centenaria del Casalguidi Calcio 1923.

E proprio domani, i "Canarini" festeggeranno il secolo di vita della società, con una serie di eventi. L’appuntamento è per le 18 di domani presso la Sala Francini, dove verrà inaugurata una mostra fotografica sull’evoluzione della squadra nel corso dei decenni, anche attraverso i personaggi che l’hanno guidata. Per un’esposizione visitabile sino al prossimo 4 luglio. Al termine dell’inaugurazione della mostra verrà proiettato poi il docufilm dal titolo "Un secolo gialloblù". "Ci saranno anche dirigenti ed allenatori del passato – ha aggiunto Schifano – sarà in generale una giornata di festa, per ricordare come eravamo e celebrare degnamente questa ricorrenza". Il Casalguidi è reduce dalla prima salvezza in Promozione, chiudendo con un ottimo ottavo posto nel girone A un campionato complessivamente più che positivo.

L’impressione, confermata anche dalle partenze del Gabriele Grani e dal tecnico Alessandro Gambadori, è che si sia chiuso un ciclo ricco di soddisfazioni (iniziando dalla vittoria del torneo di Prima Categoria 202122). Toccherà al nuovo allenatore, l’aglianese Marco Benesperi, proseguire nel solco della continuità pur nell’ottica del rinnovamento necessario. Intanto, il nuovo direttore sportivo Patrizio Carraresi gli ha messo a disposizione tre nuovi innesti: si tratta del centrocampista Yousseff Maarouf (ex-Amici Miei) dell’attaccante Niccolò Mallardo (proveniente dalla Cerretese) e del difensore Lorenzo Taddei, ex-Lampo. "Per noi si è chiuso un capitolo entusiasmante – ha chiosato Schifano – e l’obiettivo resta quello di continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino