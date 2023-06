Provaci ancora Pistoia: a Torino per l’impresa Secondo match-point per la promozione in A1

Approccio, un termine che si usa spesso nello sport e sta ad indicare il metodo, l’atteggiamento mentale con cui si affronta e ci si avvicina ad un problema, un evento. Pistoia in gara 3 si è approcciata male alla partita, non ha avuto quella rabbia agonistica, quella durezza difensiva, quell’aggressività che servono quando si gioca una partita che può valere la promozione. Caratteristiche che invece ha avuto Torino, che è partita subito forte giocando a ritmi altissimi mettendo in campo tanta intensità e fisicità che Pistoia ha palesemente accusato. Un’energia, quella di Torino, che si è tramutata in una grande forza offensiva, non a caso è il migliore attacco del campionato, che almeno nel primo tempo ha avuto nettamente la meglio sulla difesa di Pistoia.

Poi la Gtg ha cambiato volto iniziando a giocare sui suoi ritmi e soprattutto pareggiando l’intensità degli avversari e questo le ha consentito di recuperare un break di 14 punti e riportarsi in parità. Lì ci sono stati alcuni errori banali che hanno indirizzato la partita verso Torino. Questa sera si torna di nuovo in campo per gara 4 (palla a due ore 20.45, atteso un nuovo sold out al Pala Gianni Asti con circa 300 pistoiesi in arrivo, mentre per chi resta a Pistoia c’è la diretta streaming Lnp Pass e Ms Channel, nonché la visione ’collegiale’ in vari locali cittadini) e Pistoia dovrà fare tesoro degli errori commessi e tramutarli in vantaggi. E’ piuttosto evidente che l’approccio alla partita dovrà essere completamente diverso, i biancorossi dovranno essere presenti fisicamente e mentalmente fino dalla palla a due, dovranno essere duri e aggressivi fin da subito senza concedere niente agli avversari, indirizzare il ritmo della gara mettendolo sui binari più congeniali perché non si possono regalare due quarti agli avversari prima di avere una reazione.

A questo va aggiunto che ci vorrà una mano da parte di tutti che sia in termini di punti, di rimbalzi, di difesa poco importa, ognuno dovrà portare il proprio mattoncino alla causa. Torino sarà di nuovo con le spalle al muro perché giocherà una partita da dentro o fuori per cui partirà di nuovo a mille sapendo che non c’è molto altro da fare ed è qui che Pistoia dovrà venire fuori bloccando sul nascere le velleità degli avversari. Sarà una partita, come tutte quelle di una serie finale, che si giocherà molto sui nervi: questo non significa che gli aspetti tecnici e tattici non contino, anzi, certe disattenzioni o errori si rischia di pagarle a caro prezzo vedi i tanti liberi sbagliati da Pistoia in gara 3 o i troppi rimbalzi concessi agli avversari. La Gtg ha un’altra possibilità per chiudere la serie evitando di trascinarla a gara 5 e per farlo ci sarà bisogno di una grande partita, una partita da...Pistoia.

Maurizio Innocenti