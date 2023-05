Provaci ancora, Giorgio Tesi Group Serve vincere per evitare la "bella"

Pistoia ha interpretato male gara tre. Un errore che i biancorossi non dovranno ripetere questa sera in gara quattro (PalaBanca ore 20.30). C’è poco da dire sull’ultima sfida della serie, in cui la Giorgio Tesi Group non ha giocato la partita che avrebbe dovuto giocare lasciando, di fatto, campo libero agli avversari. E non deve ingannare la reazione avuto nel terzo quarto e nel finale dell’ultimo periodo, perché è stata il frutto di uno scatto d’orgoglio, di impeto, di qualche invenzione e un pizzico di fortuna. Certo che se poi i biancorossi avessero strappato la vittoria all’overtime staremmo parlando d’altro, ma la verità è che se Pistoia questa sera vuole provare a chiudere i conti (evitando una rischiosissima "bella" al PalaCarrara) deve giocare in modo diverso, o meglio, deve giocare da Pistoia e quindi grande intensità in difesa, correre il campo, sfruttare la maggiore fisicità soprattutto sotto canestro. I biancorossi non possono mettersi a tu per tu con Piacenza nel provare a vincere la sfida da tre punti, non è nelle corde e nel dna di questa squadra, come ha detto coach Nicola Brienza: "Se facciamo a gara a chi tira di più da tre punti e chi segna di più vince Piacenza perché ha quel tipo di qualità".

La Gtg deve ritrovare la sua pallacanestro quella che l’ha portata fino a qui, un gioco efficace fatto di tanta intensità e difesa insuperabile. "Veniamo da una gara 3 che abbiamo interpretato in maniera sbagliata, avendo concesso 50 punti a Piacenza in casa nel primo tempo – ricorda il tecnico –. Questi sono i playoff: bisogna sempre giocare al massimo ed abbiamo visto ancora una volta in più quanto gli avversari siano di ottimo livello. Spero che l’andamento della partita di giovedì ci sia servito da lezione per una gara 4 più consona a quelle che sono le nostre caratteristiche, cercando di fare qualcosa di meglio contro la qualità dell’Assigeco. Sappiamo che se facciamo a duello a chi tira di più da tre punti e fa maggiori canestri, noi non vinciamo: nelle prime due partite lo abbiamo fatto, in questa terza sfida no. Abbiamo visto di avere le potenzialità per poter vincere la quarta sfida, ma ci dovrà essere una Giorgio Tesi Group diversa".

Di contro Piacenza metterà in campo le stesse armi viste fino ad ora anche perché Stefano Salieri non ha molte frecce nella sua faretra. Il roster dell’Assigeco era già di per sé corto, con l’infortunio occorso a Lorenzo Galmarini nell’ultima partita, il giocatore è in dubbio per questa sera, le rotazioni sono ancora più ridotte e la batteria dei lunghi ridotto all’osso. "Ormai noi e Pistoia ci conosciamo bene, non credo ci saranno tante novità – afferma il coach avversario Stefano Salieri – Serviranno tanto orgoglio e la stessa freschezza che abbiamo messo in campo in gara 3. Abbiamo giocato con determinazione e aggressività, bisognerà vedere quanta energia avremo per poter sostenere ritmi alti, mantenendo alta la lucidità".

Maurizio Innocenti