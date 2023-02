Prosegue il duello termale in testa Amici Miei e Casalguidi, test duri

La ventunesima giornata della Promozione 202223 prenderà il via alle 15 di domani. La capolista Montecatini sarà di scena a Prato ed è chiamata a far risultato pieno contro il Maliseti Seano, per respingere l’assalto alla vetta della Larcianese. Anche perché gli uomini di mister Cerasa partono con i favori del pronostico contro il Pietrasanta. Una sfida che interesserà direttamente anche la Meridien, che sfruttando al meglio il fattore-campo e battendo il Pieve Fosciana potrebbe scavalcare proprio i pietrasantini. Sempre sull’asse Pistoia – Lucca, il Casalguidi vuole riscattarsi al Barni: dopo la battuta d’arresto nello scorso turno, coach Gambadori ha chiesto ai suoi una prova di forza contro il Capezzano Pianore per incrementare il distacco dalla zona playout. Stesso intento dell’allenatore degli Amici Miei, Capecchi: strappare almeno un punto a Pontremoli, contro la Lunigiana. La Lampo se la vedrà invece con il Viaccia, in una trasferta pratese dal sapore di scontro-salvezza. Ultima spiaggia, o quasi, nel girone B per il Quarrata: serve vincere per sperare di salvarsi.