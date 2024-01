Promozione. Uno-due micidiale. Lampo vince e convince

lampo meridien

2

san piero a sieve

1

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Simi, Boghean, Vettori, Massaro, DeL Sorbo (47’ Fanani), Chianese, Aquilante (64’ Fattorin), Pirone (46’ Raffi), Maiorana, Dingozi ( 72’ Del Fa). All.: Magrini.

SAN PIERO A SIEVE: Sequi, Falaschi, Bonifazi (58’ Boddi), Pozzi, Bencini, Frilli, Cassai, Gori (72’ Santilli), Iori (58’ Algerino), Baroncelli, Delli Navelli (70’ Fedele). All.: Signorini.

Arbitro: Passaglia di Lucca.

Marcatori: 32’ Dingozi, 34’ Pirone, 91’ Santilli.

Note: espulso al 42’ Cassai.

Vittoria meritata per la Lampo Meridien, che nel giro di due minuti realizza due reti che indirizzano la gara verso il successo. Il primo gol arriva al 32’ e porta la firma di Dingozi, con un preciso rasoterra che si infila nell’angolino basso alla sinistra del portiere, su assist di Pirone. Due minuti dopo, al 34’ è lo stesso Pirone a iscriversi al tabellino con una bellissima conclusione dal limite dell’area di rigore. La palla si insacca dietro le spalle dell’incolpevole portiere Sequi. Nei minuti finali del primo tempo, in una mischia a centrocampo, viene espulso il centrocampista ospite Cassai. Nella ripresa si assiste ad netto dominio dei ragazzi di Magrini, che sprecano diverse occasioni da rate, alcune delle quali in modo clamoroso. Al 91’, in pieno recupero, accorcia le distanze Santilli, che approfitta di una distrazione difensiva dei padroni di casa.

Massimo Mancini