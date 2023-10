Promozione. Una bella chance per il Casalguidi. Larcianese con le spalle al muro

Giunto alla settima giornata di campionato (che vede riposare la Lampo Meridien, ndr), domani il Casalguidi è impegnato in trasferta. Forti del 5-2 imposto alla Larcianese nel derby giocato questo mercoledì nel turno infrasettimanale, i giallo-blu vanno a far visita all’Alleanza Giovanile. Al "Dicomano" i ragazzi di Benesperi affrontano la squadra attualmente terzultima nel girone A di Promozione, che tra l’altro non ha ancora ottenuto alcuna vittoria, reduce da un pareggio sul campo della Maliseti Seano. L’ottimo inizio di stagione, ed i 12 punti conquistati nelle sei partite fin qui disputate, fanno presagire alla conquista di un nuovo risultato positivo per il Casalguidi. Ma questo primo scorcio di campionato ha regalato tante sorprese. I giallo-blu dovranno quindi fare molta attenzione, per non incappare in una eventuale magra figura.

La Larcianese è impegnata contro la squadra mugellana della Polisportiva Luco. La gara sarà giocata alle ore 15:30 allo stadio "Strulli" di Monsummano Terme, causa la trasemina del "Cei". Dal prossimo turno interno, con la fine dei lavori di manutezione, la Larcianese tornerà a giocare su proprio campo. Nell’ultima giornata di campionato la formazione del Luco ha vinto per 2-0 contro il Settimello e ha 9 punti in classifica. Aria di crisi invece a Larciano. Dopo sei giornate di campionato la squadra viola ha appena 5 punti, troppo pochi considerato il valore della rosa a disposizione. Inoltre, è stata pesante nel risultato la già citata sconfitta con il Casalguidi, sebbene il punteggio rotondo sia maturato nei minuti finali. Sicuramente la gara contro il Luco sarà decisiva per capire il futuro della squadra e le sue ambizioni in questo campionato di Promozione. Mister Cerasa vorrà dai suoi una pronta prova di riscatto, anche perché adesso la classifica comincia a preoccupare. Oltre il buon gioco la Larcianese dovrà essere più cinica nella fase offensiva, lacuna mostrata in queste prime gare. Out il centrocampista Marianelli.

Dopo aver osservato un turno di riposo nell’ultima giornata di campionato, torna in campo l’Intercomunale Monsummano. Gli amaranto allenati da mister Matteoni, sono di scena sull’ostico campo del Pieve Fosciana. La gara in programma all’Angelini, arriva per i monsummanesi dopo l’1-1 centrato domenica scorsa allo "Strulli" contro il Pietrasanta. Non sarà una partita semplice per l’Intercomunale. Di sicuro troverà un ambiente abbastanza ostile in cui giocare. Il Pieve Fosciana inoltre è ultimo nel girone A di Promozione, in virtù delle cinque sconfitte e dell’unico punto fin qui ottenuto. Però i monsummanesi proveranno in tutti i modi a vincere, per bissare quell’unico successo fin qui conquistato in campionato. Il cui ricordo è adesso piuttosto sbiadito.

Lo Iacono – Mancini