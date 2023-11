Promozione. Poker Larcianese, pari Lampo. Monsummano: tris in rimonta La Larcianese vince e convince contro il Settimello, mentre il Lampo Meridien e il Viareggio non vanno oltre il pari a reti bianche. Il Monsummano vince in rimonta per 3-1 contro la San Marco Avenza, mentre il Viaccia si impone per 1-0 contro il Casalguidi.