Promozione. Monsummano, pari beffardo con la capolista

INT. MONSUMMANO Grasso; Dal Porto (23’ st Saquella), Perillo, Vitiello, Citti, Agnorelli, Moncini (9’ st Sabatino), Goti, Citera (35’ st Pagnotta), Mancino (40’ st Benvenuti), Antonelli (9’ st Ferrara). A disp. Ciottoli, Bachechi, Covino, Romani. All. Matteoni.

SAN PIERO A SIEVE Rita; Falaschi (25’ st Boddi), Bonifazi (35’ st Giani), Pozzi, Bencini, Frilli, Algerino (44’ st Cassai), Gori, Iori (21’ st Santilli), Baroncelli, Fedele (12’ st Barzagli). A disposizione: Sequi, Lukolic, Giovannoni. All. Signorini.

ARBITRO Castorina da Lucca.

MARCATORI Citera su rig. al 25’, Giani al 42’ st.

Allo "Strulli" l’Intercomunale Monsummano impatta per 1-1 contro la capolista San Piero a Sieve. Alla rete segnata da Citera su rigore, risponde Giani quasi allo scadere. La squadra amaranto gioca una gran bella partita, attaccando senza sosta. Il San Piero a Sieve si difende e ogni tanto prova ad affacciarsi in avanti, senza esito. Un copione che si ripete anche nella ripresa. I ragazzi di mister Matteoni passano al 70’ con Citera, freddo dal dischetto. Il San Piero a Sieve si riversa a caccia del pari, esponendosi a velenosi contropiedi. Ma il raddoppio non arriva e a 3’ dalla fine è Giani a servire la beffa dopo un’azione confusa.

