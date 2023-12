Promozione. Larcianese, sfida d’alta quota. Monsummano cerca il primo acuto

Programma ricco e articolato per la nostra pattuglia nel campionato di Promozione.

Larcianese. Domani lo stadio "Idilio Cei" ospiterà la sentita sfida tra Larcianese e Real Cerretese, seconda della classe. Tanti gli ex di turno, a cominciare dall’allenatore Andrea Petroni, passando per il ds Piero Beneforti e il collaboratore Marco Carli, fino ai giocatori Lorenzo Biagioni, Matteo Foresta, Neri Melani e Duccio Fioravanti. Tutti a disposizioen dell’allenatore Maurizio Cerasa, che dopo la sconfitta patita dai suoi sabato scorso a Dicomano deve immediatamente riscattarsi per risollevare una classifica non più tranquilla.

Lampo Meridien. La Lampo fa visita alla formazione lucchese del Pieve a Fosciana, ultima in classifica con appena 2 punti. Turno sulla carta quindi abbastanza agevole per la formazione di mister Federico Magrini, che ha perso Benedetti e Bastogi ma potrà contare sul difensore Boghean. E sono previsti nuovi rinforzi nel breve periodo.

Casalguidi. I gialloblù vanno a far visita al Luco. La formazione di Grezzano è attualmente sesta e ha un bel ruolino di marcia in casa, dove finora è imbattuta, avendo messo assieme 4 vittorie e due pari. Il Casalguidi dovrà stare attento e giocare come meglio sa, se vuole conquistare un altro risultato positivo, che gli permetterebbe di continuare a stare a metà classifica.

Monsummano. Gli amaranto attendono invece il Castelnuovo Garfagnana, e vogliono spezzare quell’incantesimo, che finora li ha condannati a non poter vincere tra le mura amiche dello stadio "Strulli". Mister Matteoni potrebbe recuperare qualche pedina importante, che finora non era potuta scendere in campo, e potrà contare anche sull’apporto del giovane ed ex-UC Giovani Via Nova Niccolò Bertelli.

Massimo Mancini

Simone Lo Iacono