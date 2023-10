Promozione. Larcianese, che scossa. Casalguidi d’alta quota

La Larcianese conquista un importate successo, netto nel risultato, che allontana l’aria di crisi tecnica che stava emergendo a causa delle ultime prestazioni negative. La società viola aveva chiesto un immediato riscatto dopo il 5-2 col Casalguidi. Un appello che non è caduto nel vuoto. Alla fine del primo la Larcianese era in vantaggio di tre reti e il punteggio poteva avere un connotato ancora più ampio (vedi l’incrocio dei pali colpito su punizione da Foresta). Vantaggio sul violento tiro scagliato da Sarti da fuori area, finito nell’angolino basso. Raddoppio al termine un’azione bellissima, tutta di prima, propiziata da un lancio di Guarisa e conclusa con un pallonetto di Biagioni. Tris con un altro tiro da fuori, stavolta di Pini. Una ripresa in controllo e al 90’ il poker con il giovane Lenti in mischia la palla in rete. Una vittoria netta, meritata e voluta con grande grinta e determinazione da tutto l’ambiente viola. Annichilito il Luco di Andrea Bellini. Ora testa alla difficile trasferta di Viareggio.

Il Casalguidi non si ferma più. La formazione giallo-blu espugna pure il campo dell’Alleanza Giovanile e conquista la quinta vittoria nelle sette gare fin qui giocate nel girone A di Promozione. Con 15 punti, la squadra allenata da mister Benesperi occupa la seconda posizione e ha una sola lunghezza di ritardo dalla capolista San Piero a Sieve. Nell’1-0 che ha deciso la contesa di Dicomano brilla la stella di Martini, che a tempo quasi scaduto lascia partire un tiro al fulmicotone da quasi 25 metri, che si insacca all’incrocio dei pali. "E’ stata una bella vittoria, arrivata al termine di una gara tirata – esulta il tenico –. Stiamo vivendo un bel periodo. Abbiamo forse sofferto un po’, sul finale di gara, ma poi Martini ha realizzato un gran bel gol, che ci ha permesso di vincere. Stare in questa posizione di classifica ci fa piacere, perché dimostra che stiamo facendo molto bene – conclude –. Stiamo però anche con i piedi ben piantati per terra, sapendo che c’è sempre da lavorare, per fare ancora meglio. Adesso sotto con la Cerretese, una grande squadra".

Nonostante le possibili difficoltà, preventivate alla vigilia della gara, l’Intercomunale Monsummano fa una grande prestazione sul campo della Pieve Fosciana e porta a casa tre punti importantissimi per la classifica e per il morale. Allo stadio "Angelini" la formazione amaranto si impone per 1-0, grazie alla rete realizzata da Moncini nel corso del secondo tempo. Il successo conquistato dai ragazzi di Matteoni, permette al Monsummano di salire a quota 9 punti, stazionando a metà classifica. "Era una gara molto sentita da parte dei nostri avversari – dice il diesse Daniele Fanucci – però noi siamo stati davvero molto bravi e abbiamo portato a casa una bella vittoria, davvero meritata. Abbiamo creato delle occasioni importanti nel corso del primo tempo, poi a inizio ripresa siamo passati in vantaggio e abbiamo controllato senza patemi. Questa vittoria ci voleva proprio, visto che era da un po’ che non si vinceva. Ci permette di preparare nel miglior modo possibile la prossima gara, che ci vedrà impegnati contro la capolista San Piero".

Lo Iacono-Mancini