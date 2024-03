Promozione. La Larcianese vola sul Monsummano

Larcianese

2

Int. Monsummano

0

LARCIANESE: Venturini, Porciani (48’ st Sheta), Lo Russo, Marianelli, Fusco, Foresta, Iannello (32’ st Monti), Pini, Ndiaye (32’ st Errachid), Guarisa, Biagioni (40’ st Lenti). All. Cerasa.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Covino, Perillo, Vitiello, Citti, Goti, Moncini, Antonelli (23’ st Sordi), Bertelli (23’ st Dal Porto), Tardiola (28’ st Silvano), Ferrara (43’ st Malucchi). All. Matteoni.

Arbitro Iacopini di Firenze.

Marcatori: 21’ st Pini, 48’ st Guarisa.

La Larcianese vince 2-0 il derby della Valdinievole contro l’Intercomunale Monsummano. La partita si è sbloccata nella ripresa dopo ventuno minuti grazie ad una rete segnata da Pini, con una conclusione calciata da una decina di metri fuori dall’era di rigore. Il raddoppio è arrivato nei minuti di recupero con Guarisa, che ha messo in rete la palla, nata da un’azione di pressing sulla difesa ospite. Nel primo tempo la Larcianese ha avuto due nitide occasioni per passare in vantaggio, ma sia Ndiaye che Guarisa le hanno fallite. Un successo meritato per la squadra allenata da Cerasa che guadagna importanti posizioni di alta classifica. Il Monsummano ha creato davvero poco. Rare sono state le azioni offensive degne di cronaca.

m.m.