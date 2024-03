Promozione. La Lampo Meridien stende il Maliseti

Lampo Meridien

2

Maliseti Seano

0

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Fanani, D Angelo A., Vettori, Massaro, Del Sorbo, Di Vito, Bonni, Pirone, Maiorana, Raffi. A disp. Bartolozzi, Bargellini, Taverna, Gelli, Mauriello, Calandra, Prosperi, Sabatini. All. Magrini.

MALISETI SEANO: Mardale, Aiazzi, Menichetti A., Bambini, Campani, Paoli, Cavalieri A., Sinteregan, Llana, Rudalli, Breschi. A disp. Corradi, Luccioletti, Meoni, Osasumwen, Robi, Silva Reis, Badiani, Perillo, Picchianti. All. Di Vivona.

Arbitro: Cravini di Livorno.

Marcatori: 34’ Pirone, 32’ st Prosperi.

Con una rete per tempo la Lampo Meridien archivia la pratica Maliseti Seano e conquista la seconda vittoria consecutiva. Altri tre punti guadagnati che le permettono di arrivare a quota quaranta punti e rimanere connessa alla lotta per aggiudicarsi un posto nella zona playoff. Un successo ampiamente meritato, mai messo in discussione nei novanta minuti e nonostante il fatto che la Lampo Meridien lamentasse numerose assenze. Decisamente sottotono la prova degli ospiti, penultimi in classifica con appena quattordici punti.

m.m.