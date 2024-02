Promozione. Jori risponde a Bertelli. Pari Monsummano in Mugello Il San Piero a Sieve pareggia contro l'Intercomunale Monsummano in una partita di calcio in Mugello. Bertelli segna per il Monsummano, Jori pareggia per il San Piero. Il Monsummano si trova ora a 34 punti in classifica, a -3 dai playoff. Arbitro: Magherini di Prato.