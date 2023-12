PROMOZIONE. Il Casalguidi torna a vincere. Lampo, rimonta di carattere

CASALGUIDI

1

MALISETI SEANO

0

CASALGUIDI Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti, Campionini, Venturi, Robusto, Martini, Pallardo, Paccagnini, Maarouf. All. Benesperi.

MALISETI Mardale, Aiazzi, Menichetti, Paoli, Campani, Peschi, Rudalli, Picchianti, Liana, Robi, Cavalieri. All. Carovani.

ARBITRO Subhan di Pontedera.

MARCATORE Paccagnini (rig) al 20’ pt.

CALCIO

"La volontà era prendere i tre punti a ogni costo, perché pur non giocando male non vincevamo da un mese. E ci siamo riusciti". Mister Benesperi ha così commentato l’1-0 con cui il suo Casalguidi ha battuto il Maliseti Seano. Paccagnini ha sfruttato al meglio un rigore concesso per un tocco di mano in area, poi i gialloblù hanno gestito fino al 90’.

pietrasanta

1

lampo meridien

1

PIETRASANTA Tartarini, Szabo, Pardini, Ghelardoni, Genovali, Laucci, Vettori, Bondielli, Mengali, Tosi, Sessa. All. Bucci.

LAMPO MERIDIEN Tirabasso, D’Angelo A., Simi, Fanani, Massaro, Del Sorbo, Chianese, Di Vito, Pirone, Mazzanti M., Benedetti. All. Montagnolo.

ARBITRO: Giannini di Pontedera. MARCATORI Pardini al 10’ pt; Massaro al 42’ st.

CALCIO

Con una prova di carattere, la Lampo Meridien acciuffa il pareggio a Pietrasanta nei minuti finali grazie a un bel gol realizzato dal centrocampista Massaro. Un pareggio meritato contro un’ottima squadra, che era passata in vantaggio in avvio con Pardini.

INT. monsummano

0

LUN. pontremolese

2

MONSUMMANO Grasso, Bachechi, Malucchi, Moncini, Citti, Agnorelli, Romani, Goti, Andrada, Antonelli, Ferrara.

All. Matteoni.

PONTREMOLESE Razzoli, Miceli, Bresciani, Seghi, Filippi, Verdi, Gabrielli, Grasselli, Petracci, D’Angelo, Simonelli.

All. Bracaloni.

ARBITRO Rinaldi di Empoli. MARCATORI Petracci (rig.) al 13’, D’Angelo al 25’ st.

CALCIO

L’Intercomunale Monsummano perde in casa per 2-0 contro la Lunigiana Pontremolese. Allo "Strulli" gli amaranto lottano nonostante le assenze, ma devono arrendersi agli ospiti. Nella ripresa il fallo di Agnorelli porta al rigore realizzato da Petracci, poco più tardi D’Angelo è il più lesto di tutti e chiude la contesa.