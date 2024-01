Promozione. Festa Monsummano nel segno di Moncini

Int. Monsummano

1

Casalguidi

0

INT. MONSUMMANO: Grasso, Saquella, Dal Porto, Vitiello, Silvano, Agnorelli, Ferrara, Moncini, Sordi, Tardiola, Bertelli (43’ st Malucchi). A disp. Baldi, Antonelli, Covino, Mancino, Dal Poggetto. All. Matteoni.

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei (38’ st Ghimenti), Robusto (17’ st Puccianti), Cappellini, Campionini, Venturi (38’ st Dani), Ceccarelli (17’ st Tesi), Bonfanti An., Mallardo, Paccagnini, Bonfanti Al. A disp. Piccolini, Gaggioli, Bruni, Spadi, Magazzini. All. Benesperi.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Marcatore: 22’ st Moncini.

Continua il momento magico dell’Intercomunale Monsummano. La formazione allenata da Matteoni vince infatti 1-0 il derby col Casalguidi, ed è ora quarto nel girone A di Promozione. Gli amaranto giocano davvero un gran bel match, nonostante le numerose assenze. Silvano all’8’ riesce a trovare con un bel passaggio Ferrara, ma il tiro scagliato dal numero sette monsummanese è debole, e non va a segno. Molto bella anche la girata al volo, tentata da Bertelli in area di rigore del Casalguidi al 33’, ma Fiaschi è attento, ed effettua una buonissima parata, che permette ai suoi di rimanere in partita. Il Casalguidi infatti non sta a guardare, costruisce una fitta serie di passaggi, e potrebbe passare in vantaggio al 57’: su un tiro effettuato dalla compagine giallo-blu e parato da Grasso, Ceccarelli ha davanti a sé tutto lo specchio della porta, per poter piazzare il più semplice dei gol, ma in maniera clamorosa sbaglia. Il pericolo scampato, da’ più forza al Monsummano, che riesce a portarsi in vantaggio dieci minuti dopo: in area del Casalguidi si viene a creare una mischia furibonda, che Moncini risolve con un piattone. Sotto di un gol, il Casalguidi non ci sta, e continua a giocare per cercare la rete del pari. Ci prova Paccagnini, ma la sua girata a pochi metri dalla porta difesa da Grasso, si perde alta sopra la traversa. Bertelli a fine gara, ben servito da Vitiello, potrebbe segnare il 2-0, ma spreca.

Simone Lo Iacono