Promozione. Casalguidi, un pareggio "di rigore» con la Real Cerretese. Succede tutto nel primo tempo: apre Martini, chiude Bouhafa. Gialloblù al secondo posto, a una sola lunghezza dal primo

CASALGUIDI

1

REAL CERRETESE

1

CASALGUIDI Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti, Cappellini, Venturi, Ceccarelli, Martini, Dani, Bonfanti Al., Bonfanti An. A disp. Niccolini, Frullanti, Gaggioli, Querci, Puccianti, Magazzini, Spadi, Paccagnini, Maarouf. All. Benesperi.

REAL CERRETESE Battini, Tolaini, Grasseschi, Meucci, Michelotti, Mordagà, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Menconi. A disp. Ngro, Iannello, Lamberti, Pagliai, Tramacere, Cerboni, Lapi, Pisano, Masoni. All.Petroni.

ARBITRO Argenti di Grosseto.

MARCATORI Martini su rig. al 25’, Bouhafa su rig al 35’ pt.

CALCIO

Due rigori trasformati nel primo tempo, uno per parte. E posta in palio equamente divisa. Si è chiuso sull’1-1 il confronto ad alta quota fra Casalguidi e Cerretese, andato in scena al Barni. Ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa, grazie ad un penalty trasformato da Martini. Gli ospiti hanno pareggiato poco dopo, quando l’arbitro ha giudicato volontario un tocco di mano di Taddei. Un pari che lascia comunque la banda Benesperi in seconda posizione nel girone A (in condominio con la Lunigiana Pontremolese) ad un solo punto dalla vetta occupata dal San Piero a Sieve. E dopodomani sarà nuovamente ora di tornare in campo contro il San Marco Avenza. "Avevamo di fronte una squadra forte e abbiamo giocato bene – commenta il tecnico Benesperi –, un passo avanti in termini di solidità. Dobbiamo continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino