Promozione. Casalguidi e Lampo Meridien per riscattarsi

Nel girone A di Promozione oggi (ore 15) si gioca la terza giornata di ritorno. Questo il programma delle nostre squadre: Casalguidi-Pieve Fosciana, Lampo Meridien-Dicomano, Larcianese-Castelnuovo Garfagnana e Luco-Intercomunale Monsummano.

Casalguidi-Pieve Fosciana. I gialloblù guidati da mister Benesperi vogliono tornare a far punti e daranno di sicuro tutto quanto per poterli raccogliere contro la Pieve Fosciana. Le premesse per far sì che tutto ciò avvenga, sembrano esserci tutte, visto che la compagine biancorossa è ultima in classifica.

Luco-Intercomunale Monsummano. I ragazzi guidati da Matteoni godono di un ottimo stato di forma e sono in piena lotta per conquistare un posto tra i playoff. Giocare però contro il Luco, che in casa ha conquistato ben 18 dei 26 punti fin qui messi a referto, non è cosa semplice.

Lampo Meridien-Dicomano. Dopo due sconfitte consecutive, la Lampo ha una ghiotta occasione per riscattarsi. Allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio arriva la formazione del Dicomano che naviga in brutte acque della classifica, essendo con tredici punti al terzultimo posto. Dalla società ci aspetta una bella partita, da giocare bene e vincente. Tre punti sono a necessari pe rimanere agganciato alle squadre di vertice, che gareggiano per entrare nei primi cinque posti della classifica per disputare gli spareggi i playoff. Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo, dovrebbe essere la stessa, uscita sconfitta con la Larcianese. Forse con una sola variante. Dovrebbe esserci dal primo minuto la punta Dingozi, guarito dal leggero infortunio.

Castelnuovo Garfagnana-Larcianese. Trasferta per i viola contro il Castelnuovo Garfagnana, formazione collocata a metà classifica con venticinque punti, quattro in più della Larcianese. Nell’ultima giornata di campionato la squadra garfagnina ha pareggiato 1-1 sul campo del Settimello. Nella gara di andata disputata a Larciano, il Castelnuovo ebbe la meglio segnando il gol partita a pochi minuti dal termine. Per quanto riguarda la sfida di oggi, mister Cerasa, che vedrà la partita dalla tribuna, in quanto squalificato per una giornata (al suo posto siederà in panchina il vice Marco Civitelli) non potrà disporre del giovane centrocampista in quota classe 2004 Zhouir Errachid, infortunatosi nella gara di Coppa Italia di mercoledì, e sarà ancora in forte dubbio la presenza del difensore Matteo Foresta. Un solo ex in campo, il difensore Alvin Sheta che lo scorso anno militava proprio nelle fila del Castelnuovo.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini