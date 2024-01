Promozione: al via il girone di ritorno. Lampo Meridien, insidia Settimello

Inizia domani il girone di ritorno nel campionato di Promozione: nel girone A tornano in campo (ore 14.30) Lampo Meridien, Intercomunale Monsummano, Casalguidi e Larcianese.

Impegni casalinghi per Casalguidi e Lampo Meridien. Il Casalguidi riparte al Nuovo Barni contro il Pietrasanta. Dopo il ko contro il Viareggio tra i gialloblù c’è tanta voglia di rivincita e la voglia di conquistare un altro risultato positivo, come avvenne nella gara d’andata, vinta per 2-1. La Lampo Meridien allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio affronta il Settimello. La squadra fiorentina con dodici punti è terzultima in classifica e viene dalla pesante sconfitta per tre reti a zero subita dalla Pontremolese. La Lampo Meridien arriva dall’importante successo contro il San Piero a Sieve, vittoria che ha dato fiducia e entusiasmo a tutto l’ambiente. I nuovi rinforzi si sono subito bene integrati. Obiettivo della partita di domani è di conquistare l’intera posta in palio per continuare la corsa verso il vertice della classifica. Per quanto riguarda la formazione mister Magrini ha problemi di abbondanza non avendo giocatori né infortunati e squalificati.

Impegni fuori casa per Larcianese e Intercomunale Monsummano. Quest’ultima sarà di scena sul campo della Maliseti Seano, penultima in classifica. Una vittoria permetterebbe agli amaranto di festeggiare un nuovo successo lontano dallo Strulli e di rimanere vicinissimi a quel quinto posto, distante un solo punto, e che porta ai playoff.

Larcianese invece impegnata in casa della Lunigiana Pontremolese. La formazione lunigianese è terza in classifica con trentatre punti e lotta per stare al vertice della graduatoria. Nell’ultima giornata di campionato ha vinto per tre reti a zero contro i Settimello. Ricordiamo che nella gara di andata disputata lo scorso settembre al Cei la Larcianese, al termine di una brillante partita, vinse per due reti a zero. Per quanto riguarda la formazione mister Cerasa non potrà contare sul difensore Matteo Foresta, alle prese con un infortunio muscolare. Per il resto la rosa sarà al completo. La gara si disputerà allo stadio Lunezia di Pontremoli con inizio alle ore 14.30

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini