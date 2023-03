La "regular season" sta oramai volgendo al termine e l’obiettivo delle compagini di Pistoia e provincia resta quello di dare il 110%. Partendo dalla Promozione, che vede Montecatini e Larcianese (rigorosamente in quest’ordine) nelle prime due posizioni dopo la ventitreesima giornata. Va però segnalato il buon rendimento del Casalguidi, che dopo l’1-0 ottenuto al Barni contro il Pieve Fosciana (gol di Paccagnini) ha agguantato la settima piazza nel girone A: non male, per una neopromossa. L’avventura di Ennio Pellegrini sulla panchina dell’Amici Miei si è aperta con un pareggio a reti bianche sul campo del Viaccia, mentre nel girone B il Quarrata ha battuto 3-0 in trasferta il Calenzano e ha così lasciato l’ultima piazza in graduatoria.

In Prima Categoria, l’Intercomunale Monsummano ha pareggiato a Prato con lo Jolo nel ventiquattresimo turno del torneo, ma l’1-1 finale consente comunque agli uomini di Mirco Matteoni di conservare il primato nel girone B. Possono sorridere anche Candeglia e Chiazzano: la banda Borrelli ha annichilito lo Spedalino Le Querci (4-0, bis di Barozzi ed acuti di Lunardi ed Agostiniani) mentre i ragazzi di Montuori hanno battuto 2-1 la Sanromanese (Iavarone, Zoppi). Battute d’arresto per le formazioni che lottano per salvarsi: il Giovani Via Nova ha perso con il C.F. 2001 (1-2) mentre il Pescia è stato battuto 2-0 dal Porcari e il Marginone ha brutalizzato 4-1 la Virtus Montale a domicilio.

Nel girone F di Seconda Categoria, una rete di Betti ha fatto sì che il San Niccolò violasse il terreno di gioco del Chiesina Uzzanese. La squadra di Giusti è quindi seconda in graduatoria, tallonata dal Pistoia Nord di Ermini che ha regolato 2-1 il Montale Pol.90 Antares (gol di Giovanchelli e Colosimo da un lato, di Nannini dall’altro). Anche perché l’Atletico Casini Spedalino di Marchiseppe è incappato in una giornata-no, cadendo fra le mura amiche contro il Prato Nord che ha vinto 2-0. Si è fermato anche il Montalbano Cecina, battuto con il medesimo punteggio dall’Olimpio Quarrata. Si è infine concluso sull’1-1 il confronto fra Montagna Pistoiese e Cintolese.

G.F.