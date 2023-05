Alessandro Gambadori non è più l’allenatore del Casalguidi. A renderlo noto è la società, ringraziando l’ormai ex-allenatore dei "Canarini" per i traguardi raggiunti. Va detto che già nelle scorse settimane, in un’intervista rilasciata a La Nazione, il mister espresse seri dubbi circa la sua permanenza al Barni. E il rapporto si è quindi interrotto dopo cinque anni intensi, al netto dello stop indotto dalla pandemia. Con l’apice raggiunto nell’ultimo biennio: dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria 202122, è arrivata una comoda salvezza conquistata nel girone A di Promozione 202223, con netto anticipo. Un torneo tranquillo per il club presieduto da Tiziana Schifano, che non è mai stato di fatto invischiato nella lotta per non retrocedere. Lo testimonia l’ottavo posto in classifica, con 35 punti. La mano di Gambadori è apparsa evidente, al pari del supporto del suo vice Ivan Paolacci. Anche quest’ultimo lascerà il Casalguidi e la sua partenza si aggiunge a quella del direttore sportivo Gabriele Grani: si accaseranno tutti alla Lastrigiana, riformando un gruppo di lavoro vincente. I dirigenti gialloblù annunceranno i sostituti a breve, mettendo a disposizione del nuovo allenatore un organico competitivo con l’obbiettivo di disputare un’altra annata di livello. Una cosa appare però evidente: al Barni si è chiuso un ciclo e il nuovo direttore sportivo avrà il compito di aprirne un altro altrettanto soddisfacente. "Ognuno di noi ha dato il massimo, dai dirigenti ai giocatori passando per lo staff tecnico – ha ribadito il diretto interessato – voglio ringraziare la presidente e la dirigenza, in primis".

Giovanni Fiorentino