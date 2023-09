Primo schiaffo per la Pistoiese a Calcio: ora rialzarsi, scatta prevendita

Un bello schiaffo quello preso dalla Pistoiese nella prima gara di campionato sul campo del Ravenna, uno di quelli che ti svegliano e ti fanno tornare con i piedi per terra, speriamo. Già perché, al di là del risultato, è il modo in cui è maturata la sconfitta che lascia perplessi e deve far riflettere chi di dovere. La Pistoiese ha subito il gol dopo 15 minuti e si è spenta. Non si è visto una squadra in grado di poter rimettere in sesto la partita, piuttosto si è visto tanta confusione, poche idee e poca personalità da parte dei giocatori cardine della squadra. Il tecnico Luigi Consonni si è assunto la responsabilità della sconfitta e della prestazione della squadra, normale per un allenatore dal momento che è lui che guida il gruppo, ma in campo ci vanno i giocatori e in certi momenti solo loro possono e devono trovare le soluzioni per risolvere i problemi. Magari prendendosi delle responsabilità e non limitandosi a svolgere il compito assegnato: in poche parole tirando fuori la personalità che, come ha ricordato Consonni, non va confusa con la presunzione. Intanto la società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la partita di domenica prossima contro la Victor San Marino per la prima casalinga. I biglietti si potranno acquistare nei punti vendita Etes della provincia di Pistoia: bar Il Corallo e tabaccheria Pieri. Questi gli orari della biglietteria dello stadio Melani: da oggi a venerdì dalle 17 alle 19; sabato dalle 10 alle 12.30; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13.15 fino al fischio d’inizio (ore 15).

M.I.