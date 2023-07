Primo colpo in entrata per la Valentina’s Bottegone Alla corte giallonera arriva l’esterno Alessandro Mati

Nuovo volto per Bottegone. La Valentina’s Camicette ha acquisito le prestazioni della guardia Alessandro Mati: giocherà nella squadra di serie C unica. Ventidue anni, eccellente tiratore, discrete capacità sia in palleggio che in fase di gestione della squadra, Mati ha svolto tutto il proprio percorso di crescita nel Pistoia Basket Academy arrivando anche ad allenarsi in pianta stabile con la prima squadra e collezionando alcune apparizioni ai massimi livelli. Negli ultimi cinque campionati ha sempre vestito la maglia della Libertas Montale fra serie C Gold e Silver partendo dai 3.6 punti di media a partita nell’annata 201819 arrivando fino ai 16.8 (in 17 gare disputate) nel 202122 in C Silver con un best personale di 31 punti. Nella passata stagione, dopo essersi fermato per qualche mese, è tornato a Montale disputando 13 partite con 11.2 punti di media. "È un giocatore che ho già avuto nel mio ultimo anno a Montale – dichiara Maurizio Milani, il coach di Bottegone –. Si è evoluto tanto, fisicamente e tecnicamente, oltre ad avere già in carniere una notevole esperienza in categoria. Per noi sarà un elemento fondamentale perché può ricoprire due ruoli (play e guardia, nda)". "Sono entusiasta di poter far parte di questa società – fa professione d’entusiasmo Mati –. Dopo cinque anni a Montale, ho pensato che fosse il momento di una nuova esperienza e ho trovato qui la situazione perfetta per rilanciarmi in un campionato nuovo e appassionante".

Gianluca Barni