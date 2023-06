Primi passi Pistoiese Avanti con Rosati

Gianni Rosati è stato confermato quale direttore sportivo della Pistoiese. Non una novità, visto il contratto in essere, ma mancava l’ufficialità. Sarà ancora Rosati a guidare la campagna acquisti degli arancioni per la prossima stagione e il primo tassello riguarderà sicuramente Luigi Consonni. Non è un segreto che Rosati abbia tutte le intenzioni di confermare il tecnico arancione che, chiamato in corsa a sostituire Emmanuel Cascione, ha disputato una grandissima stagione portando la squadra ad una rimonta incredibile e ad un passo dal sogno. Un allenatore, Consonni, che non solo piace al direttore Rosati ma che è gradito anche alla società. "Dopo un lungo e attento confronto con la proprietà il diesse ha ribadito l’intenzione di voler proseguire il percorso in arancione – fa sapere il club –. Una volta completati gli adempimenti burocratici dell’iscrizione sarà comunicato il nuovo organigramma societario".