Prime mosse di mercato per i club Quarrata e Amici miei già a caccia

La stagione non è ancora del tutto finita, visto che il Pistoia Nord si giocherà a breve la promozione in Seconda Categoria nella fase finale dei playoff. Le compagini di Pistoia e provincia stanno però già guardando al 202324 e si intravedono già i primi movimenti di mercato, perlomeno a livello di allenatori e dirigenti. Iniziando dalla Promozione: dopo diciotto anni, il direttore sportivo Gabriele Grani ha lasciato il Casalguidi. Un addio maturato al termine di un’annata più che positiva, che ha visto i "canarini" allenati da Alessandro Gambadori salvarsi senza troppi patemi da neopromossi. Il club dovrebbe quindi annunciare nelle prossime ore il nome del sostituto di Grani, passato in Eccellenza alla Lastrigiana.

Scendendo in Prima, il Pescia deve risolvere il nodo legato alla panchina: Michelotti è riuscito a conquistare la salvezza, ma aveva già manifestato nei mesi scorsi l’intenzione di andarsene. Intanto, la società ha salutato il dirigente Gabriele Rosellini, che lascia la dirigenza dopo sette anni. Anche Quarrata ed Amici Miei dovranno annunciare i nomi dei rispettivi tecnici che dovranno ottenere la promozione: Riccardo Agostiniani non allenerà più i quarratini, ma è già pronto a ricoprire il ruolo dirigenziale offertogli dai giallorossi. E gli aglianesi non hanno ancora ufficializzato l’eventuale conferma dell’ex-Fiorentina Ennio Pellegrini, per guidare la risalita. Un profilo come quello di Francesco Fabbri, che pochi giorni fa ha salutato il Maliseti Seano, può far gola ad entrambe. Chiusura con la Seconda Categoria, dove Marco Iori non allenerà più la Montagna Pistoiese. E dopo cinque stagioni, per il sodalizio presieduto da Francesco Catani inizierà un nuovo percorso. Senza dimenticare lo sfortunato Davide Gavazzi, al quale i compagni hanno idealmente dedicato la salvezza conquistata in anticipo.

Giovanni Fiorentino