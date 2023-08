"Prima gli uomini, poi i calciatori" Il mantra del vivaio della Pistoiese

Una scuola di uomini prima e sportivi poi. Con l’orgoglio di rappresentare la città di Pistoia. Il settore giovanile dell’Unione Sportiva Pistoiese 1921 sottolinea la propria missione: aiutare a crescere bambini e ragazzi, caratterialmente tecnicamente e tatticamente. Attualmente sono 180 i tesserati delle varie squadre, dagli Juniores Nazionali passando per Under 17 e Under 15 sino ad arrivare all’attività di base e alla sezione femminile. Ma le ambizioni dei dirigenti arancioni sono maggiori. "Con l’ausilio di tutte le società di città e provincia con cui collaboriamo e che ringraziamo, vorremmo aumentare i nostri numeri. Non così per fare, fine a sé stesso, ma perseguendo un progetto serio e importante: quello di far maturare, umanamente e calcisticamente, i giovani di Pistoia e dintorni – spiega Filippo Baragli, responsabile del vivaio –. Per questo, alleneremo la persona prima e il calciatore poi: lo faremo seguire da esperti di pallone, nutrizionisti, psicologi, mental coach. Affinché chi veste la maglia arancione cresca e diffonda il nostro verbo, in famiglia, a scuola, nel tempo libero tra gli amici. Dalla prossima settimana, tutti di nuovo in pista – aggiunge poi –: Juniores Nazionali, Under 17 e 15 in campo al ‘Turchi’, gli altri, ci auguriamo, nuovamente al ‘Frascari’ (o ‘Boario’ che dir si voglia, nda)".

"Deve essere una fortuna e un onore indossare la casacca della Pistoiese, un sodalizio che si trova per sbaglio tra i dilettanti – puntualizza Baragli, alla sesta stagione in arancione –, ma che intende tornare prontamente fra i professionisti. Alleneremo l’uomo e l’atleta, sviluppando in lui l’attaccamento ai colori sociali, il desiderio di giocare a Pistoia rappresentando la città. Quando arrivai, cinque anni fa, i numeri del settore giovanile erano altri, decisamente minori – racconta –: i primi due anni sono aumentati notevolmente, poi c’è stato un assestamento perché abbiamo iniziato la scrematura. Dalla quantità siamo passati alla ricerca della qualità. Ma non c’è la volontà di creare il campione, di affinare il talento per metterlo sul mercato. La filosofia è differente – mette in chiaro il numero uno del settore giovanile orange – : c’è la voglia di crescere uomini veri, che sentano la Pistoiese dentro. Innanzitutto rispetto per sé stessi e l’avversario, educazione civica, educazione sportiva. Non soltanto, quindi, l’aspetto tecnico-tattico, ma anche una cura costante del profilo caratteriale".

Esperienze a Prato, Empoli e Maliseti, Baragli vuole proseguire nella semina, convinto di raccogliere giocatori che siano uomini. "Chi sposa il nostro progetto deve esserne consapevole e fiero – riprende e conclude il dirigente –. La Pistoiese è una nobile decaduta che ha volontà e tutto per riprendersi e tornare a recitare un ruolo di prim’ordine. I bambini, i ragazzi, i loro familiari lo sappiano e ne siano orgogliosi".

Gianluca Barni